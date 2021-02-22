Опубликованы составы «Химок» и «Крыльев Советов» на матч Кубка России

Опубликованы составы «Химок» и самарских «Крыльев Советов» на матч 1/8 финала Кубка России.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Тихонов, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Конате.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Божин, Зеффан, Гацкан, Якуба, Зиньковский, Цыпченко, Ежов, Сергеев.

Игра состоится в Подмосковье на «Арене Химки» 22 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

Ранее экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко в своей колонке на «Чемпионате» поделился мнением о вылете клуба из Кубка России.