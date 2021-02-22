«Химки» и «Крылья Советов» договорились сыграть в Кубке России сегодня

«Химки» и «Крылья Советов» договорились сыграть матч 1/8 финала Кубка России сегодня, 22 февраля. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам представителя пресс-службы подмосковного клуба, контрольное измерение температуры на «Арене Химки» произойдет за час до назначенного времени игры.

Отмечается, что итоговое решение о проведении матча примет главный арбитр.

Напомним, что стартовый свисток должен прозвучать в 14:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о московском «Спартаке».