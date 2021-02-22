Филипе Луис поделился воспоминаниями об уходе из «Челси»

Защитник Филипе Луис поделился воспоминаниями об уходе из лондонского «Челси», в котором провел всего один сезон. Об этом сообщает Daily Mail.

По его словам, основной причиной данного решения стало недоверие со стороны тогдашнего наставника «синих» Жозе Моуринью.

Филипе Луис заявил, что хотел чаще появляться в основном составе, в то время как португальский специалист на его позиции предпочитал выпускать Сесара Аспиликуэту.

Ранее сообщалось, что футболисты второй команды петербургского «Зенита» Ислам Жилов, Никита Симдянкин и Луис Анула спасли человека из горящего здания.