Теннисист Медведев выразил желание поехать на Олимпиаду

Новоиспеченная третья ракетка мира Даниил Медведев выразил желание поехать на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Australian Open в YouTube.
По его словам, если на Игры от России смогут отобраться четыре спортсмена, то это будет большим успехом.
«Олимпиада — это очень важный турнир. Он проходит раз в четыре года, ее трудно сравнивать с «Большими шлемами». Мне кажется, все атлеты мечтают сыграть на Олимпиаде.
Все будет отталкиваться от ситуации с коронавирусом», — сказал Медведев.