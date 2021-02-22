На матче «Химки» — «Крылья Советов» ограничена работа системы VAR

На матче 1/8 финала Кубка России «Химки» — «Крылья Советов» ограничена работа системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом сообщает ТАСС.

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) объяснили данную ситуацию неблагоприятными погодными условиями.

«Продолжающийся снегопад не позволяет выполнить качественную калибровку офсайдных линий, необходимых для автоматического фиксирования офсайдов.

Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме», — передает источник.

Ранее тренер вратарей футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Бородин высказался о наставнике столичного «Спартака» Доменико Тедеско.