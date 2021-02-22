Матчи четвертьфинала Кубка России могут перенести на апрель

Матчи четвертьфинала Кубка России могут быть перенесены на 7-8 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

Такое предложение направила в исполком РФС комиссия по проведению матчей Кубка России. Изначально четвертьфиналы должны были состояться 2-3 марта.

Однако на 3 марта перенесен матч 1/8 финала турнира между «Уфой» и «Уралом». Поединок должен был состояться 22 февраля, однако дата была изменена из-за погодных условий.

На сегодняшний момент определены семь из восьми четвертьфиналистов. Восьмой будет известен после матча «Уфы» и «Урала».

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» переиграли «Химки» и вышли в 1/4 финала Кубка России.