Стали известны подробности травмы Джоковича

Сербский теннисист Новак Джокович, одержавший победу на Открытом чемпионате Австралии, рассказал о результатах МРТ поврежденного бедра.

На Australian Open сербский спортсмен выступал с травмой, о чем стало известно после третьего круга турнира, где Джокович одолел американца Тейлора Фритца. О подробностях повреждения теннисиста в своем Twitter написал журналист Марк Макгоуэн.

«Джокович сказал, что надрыв мышцы увеличился с 17 мм до 25 мм», — отметил он.

После победы в финале над россиянином Даниилом Медведевым Джокович заявил, что теперь возьмет паузу на восстановление. При этом сколько ему потребуется времени, серб не уточнил.

Ранее сообщалось, что жена Джоковича поблагодарила Медведева.

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