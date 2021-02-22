«Краснодар» хочет взять в аренду защитника сборной Камеруна

Защитник «Монпелье» Амбруаз Ойонго может перейти в «Краснодар», сообщает Sport.fr.

По информации французского издания, камерунский футболист перейдет в российский клуб на правах аренды без права выкупа. Срок арендного соглашения рассчитан на полгода.

Ойонго, чья стоимость оценивается в €2,5 млн, выступает за «Монпелье» с 2018 года, в активе 29-летнего футболиста 72 матча за клуб, в которых он забил три мяча. В нынешнем сезоне Ойонго провел за клуб 13 игр и оформил один гол. На счету защитника 35 матчей за сборную Камеруна.

На минувшей неделе «Краснодар» проиграл дома загребскому «Динамо» в рамках Лиги Европы (2:3) и выбыл из розыгрыша Кубка России, также дома уступив «Сочи».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» решил вернуть в заявку на сезон голкипера Матвея Сафонова.