Панарина обвинили в избиении девушки в баре

Бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров обвинил бывшего нападающего команды Артемия Панарина в том, что в 2011 году форвард избил в рижском баре 18-летнюю девушку, передает «Комсомольская правда».

Согласно словам специалиста, 11 декабря после того, как «Витязь» проиграл рижскому «Динамо» Панарин отправился в бар, где избил 18-летнюю девушку. На место инцидента приехала полиция, был составлен протокол. Хоккеист мог получить реальный срок, но, по словам Назарова, за него заступились «авторитетные жители Риги», также сообщалось, что речь шла о взятке.

«Погулял в баре отеля. Причем в процессе вечернего отдыха ему чем-то не понравилась юная посетительница заведения. 18-летнюю гражданку Латвии наш нападающий отправил на пол несколькими мощными ударами», — заявил Назаров.

Панарин выступает в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что четыре передачи Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» одолеть «Вашингтон».