ФНС подала в суд на ресторан Семака

Федеральная налоговая служба через суд пытается взыскать 97 тысяч рублей с петербургского ресторана, одним из владельцев которого является главный тренер «Зенита» Сергей Семак, сообщает Sport24.

Иск от межрайонной инспекции ФНС России № 25 принят к производству 19 февраля. Его точная сумма — 97 040 рублей. Эти деньги, по версии ФНС, владеющая рестораном компания ранее получила в качестве госпомощи во время пандемии.

Представители компании пояснили, что речь идет о деньгах, которые должны были отправиться на зарплату сотрудника, ныне уже не работающего в ресторане. Деньги государству вернули и в компании не понимают, почему ФНС обратилась в суд.

Сам Семак заявил радиостанции «Говорит Москва», что ничего не знает об иске.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак хочет попробовать свои силы в зарубежном клубе