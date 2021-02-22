Панарин покинет расположение «Рейнджерс» из-за скандала с избиением девушки

Российский нападающий Артемий Панарин покинет расположение клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за скандала, который разгорелся после интервью бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова.

Об этом в своем Twitter проинформировал журналист Ларри Брукс.

Согласно словам специалиста, 11 декабря после того, как «Витязь» проиграл рижскому «Динамо», Панарин отправился в бар, где избил 18-летнюю девушку. На место инцидента приехала полиция, был составлен протокол. Хоккеист мог получить реальный срок, но, по словам Назарова, за него заступились «авторитетные жители Риги», также сообщалось, что речь шла о взятке.

Ранее сообщалось, что Панарина обвинили в избиении девушки в баре.