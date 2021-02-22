СКА отыгрался с 0:3 и победил «Куньлунь» в матче КХЛ

Петербургский СКА победил «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

Примечательно, что по ходу поединка подопечные Валерия Брагина проигрывали со счетом 0:3, однако сравняли счет в третьем периоде, а победная шайба была заброшена за 16 секунд до конца основного времени.

Ранее сообщалось, что тренер «Спартака» поиздевался над журналисткой.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» — СКА — 3:4

1:0 — Шашков (Николишин, Челиос), 03:36;

2:0 — Уэллман (Шинкарук, Верек), 15:56;

3:0 — Фу, 37:35;

3:1 — Стрёмвалль, 44:38;

3:2 — Марченко (Бринкман, Аалтонен), 45:08;

3:3 — Стрёмвалль (Марченко, Вей), 55:08;

3:4 — Марченко (Кирсанов, Ткачёв), 59:44.