«Химки» хотят сохранить Глушакова и Мирзова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «Спорт-Экспрессу», что «Химки» намерены сохранить лидеров команды Дениса Глушакова и Резиуана Мирзова.

По заявлению Терюшкова, «Химки» планируют провести переговоры со «Спартаком», которому принадлежат права на Мирзова. В подмосковном клубе игрок выступает на правах аренды.

«Ближе к лету будем разговаривать со «Спартаком» о продлении Мирзова. Глушаков играет у нас, у него действующий контракт. Предложим условия ему, хотели бы его оставить», — сказал Терюшков.

Ранее «Химки» выбыли из розыгрыша Кубка России, на своем поле уступив «Крыльям Советов» со счетом 0:4. В чемпионате России подмосковный клуб занимает 11-е место.

Ранее сообщалось, что Терюшков назвал вылет «Химок» из Кубка неожиданным, при этом министр отметил, что к судейству претензий нет.