Для фанатов в Северной Америке скандал с Панариным стал шоком

Болельщики в Северной Америке оказались в большом шоке из-за скандала, который возник вокруг российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

Некоторые фанаты встали на сторону хоккеиста, отмечая, что источник достаточно сомнительный, а также выразили надежду, что Панарин сможет со всем разобраться.

«У меня сразу столько вопросов», «Это просто безумие. Для «Рейнджерс» это будет страшный удар», «Если это неправда, то почему он берет отпуск? Все так плохо?» — также это писали пользователи в Twitter и на крупнейшем форуме для хоккейных болельщиков HFBoards.

Скандал вокруг Панарина разгорелся после интервью бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова. Согласно словам специалиста, 11 декабря после того, как «Витязь» проиграл рижскому «Динамо», Панарин отправился в бар, где избил 18-летнюю девушку. На место инцидента приехала полиция, был составлен протокол. Хоккеист мог получить реальный срок, но, по словам Назарова, за игрока заступились «авторитетные жители Риги», также сообщалось, что речь шла о взятке.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» выступили с заявлением по Панарину.