Обвинения в адрес Панарина назвали «бабкиными сплетнями»

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал информацию, согласно которой российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в 2011 году избил 18-летнюю девушку.

Лебедев отметил, что обвинения не имеют под собой никаких оснований, а новость и уголовное дело — бред.

«Какие-то бабкины сплетни! Какой-то полутренер, получеловек что-то вспомнил о Панарине. Что Назаров тогда молчал? Назаров этот либо проснулся с алкоголя, либо перебрал и решил что-то вспомнить», — заявил Лебедев.

Скандал вокруг Панарина разгорелся после интервью бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова. Согласно словам специалиста, 11 декабря после того, как «Витязь» проиграл рижскому «Динамо», Панарин отправился в бар, где избил 18-летнюю девушку. На место инцидента приехала полиция, был составлен протокол. Хоккеист мог получить реальный срок, но, по словам Назарова, за игрока заступились «авторитетные жители Риги», также сообщалось, что речь шла о взятке.

Ранее сообщалось, что НХЛ встала на сторону Панарина и «Рейнджерс».