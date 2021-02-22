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Спортивные новости

Игроки АПЛ будут обязаны отбывать карантин после возвращения из-за границы

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Англия ужесточила требования по возвращению в страну после выезда за границу, сообщает Sky Sports.

Сообщается, что клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) получили уведомление, согласно которому сотрудники команд и футболисты обязаны отбывать карантин длиной в десять дней после возвращения из-за рубежа. Однако можно сократить этот срок при том условии, что сданный через пять дней после прибытия тест на коронавирус покажет отрицательный результат.

Примечательно, что до этого ограничения не касались футбола.

Ранее сообщалось, что болельщики вернутся на стадионы АПЛ в мае.

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