Главный тренер «Рейнджерс» выразил поддержку Панарину

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн высказался об информации, согласно которой российский нападающий команды Артемий Панарин в 2011 году избил 18-летнюю девушку.

Слова специалиста в своем Twitter приводит обозреватель издания Lohud Винс Меркольяно.

«Он тот, о ком мы очень заботимся. Это выходит далеко за рамки хоккея. Мы здесь, чтобы поддержать его», — заявил Куинн.

Скандал вокруг Панарина разгорелся после интервью бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова. Согласно словам специалиста, 11 декабря после того, как «Витязь» проиграл рижскому «Динамо», Панарин отправился в бар, где избил 18-летнюю девушку. На место инцидента приехала полиция, был составлен протокол. Хоккеист мог получить реальный срок, но, по словам Назарова, за игрока заступились «авторитетные жители Риги», также сообщалось, что речь шла о взятке.

Ранее сообщалось, что обвинения в адрес Панарина назвали «бабкиными сплетнями».