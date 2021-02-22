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Спортивные новости

Скандал вокруг Панарина назвали невыгодным

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Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал скандал, возникший вокруг российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, передает Sport24.

Игрок был обвинен в том, что в 2011 году, когда он играл в составе «Витязя», избил 18-летнюю девушку.

«Этот скандал никому невыгоден, России уж точно. Хотим мы или нет, Панарин гражданин России. Он прославляет Россию в Америке. Выступает в одном из лучших клубов мира. И я считаю, что нам всем надо быть осторожными в высказываниях», — заявил Новиков.

Скандал вокруг Панарина разгорелся после интервью бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова. Согласно словам специалиста, 11 декабря после того, как «Витязь» проиграл рижскому «Динамо», Панарин отправился в бар отеля, где избил 18-летнюю девушку. На место инцидента приехала полиция, был составлен протокол. Хоккеист мог получить реальный срок, но, по словам Назарова, за игрока заступились «авторитетные жители Риги», также сообщалось, что речь шла о взятке.

Ранее сообщалось, что в рижском отеле опровергли информацию об инциденте с Панариным.

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