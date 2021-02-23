Немецкие волейболистки бойкотируют турнир в Катаре из-за запрета бикини

Популярные представительницы пляжного волейбола из Германии — Карла Боргер и Юлия Зуде — не примут участие в турнире FIVB World Tour в Дохе, который запланирован на март.

В своем заявлении спортсменки объяснили, что отказаться от соревнований они решили из-за запрета местных властей на бикини.

«Нам запрещают носить нашу рабочую одежду. Это единственная страна и единственный турнир, где правительство диктует, как нам делать свою работу. Мы возмущены этим», — сказала Боргер для The Guardian.

Организаторы призвали волейболисток отказаться от ношения бикини «из уважения к традициям к принимающей стране». Боргер уверена, что из-за сильной жары сделать это будет невозможно. Она добавила, что в 2019-м в Катаре делали подобное исключение для участниц чемпионата мира по легкой атлетике.

«Мы задаемся вопросом, нужно ли вообще проводить там турнир», — заключила она.

Ранее сообщалось, что российские волейболистки стали чемпионками Европы.