Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Кротоне» в Серии А

«Ювентус» одержал победу над «Кротоне» в матче 23-го тура Серии А.

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась с разгромным счетом 3:0 в пользу хозяев.

Дублем в составе победителей отметился нападающий Криштиану Роналду, еще один гол на свой счет записал полузащитник Уэстон Маккенни.

«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на восемь очков и имея игру в запасе. Для «Кротоне» это поражение стало пятым подряд, команда идет последней в чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» выдал худший результат в Серии А за последние девять сезонов.

Футбол. Чемпионат Италии. 23-й тур

«Ювентус» (Турин) — «Кротоне» (Кротоне) — 3:0

Голы: 1:0 — Роналду, 38; 2:0 — Роналду, 45+1; 3:0 — Маккенни, 66