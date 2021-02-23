Гимнастка Севастьянова объяснила, почему не вышла бы замуж за «бедного»

Олимпийская чемпионка 2012 года Каролина Севастьянова в беседе с подписчиками в Instagram поделилась, что не согласилась бы выйти замуж за «бедного» мужчину.

«Вышла бы замуж за мужа, если не было бы у него денег?» — написали художественной гимнастке в stories.

«Нет. Почему? Это очень сложный вопрос. Есть много достойных людей абсолютно разных профессий. Но все мы разные, и всем нужно разное. Я бы для себя и своих детей выбрала бы другое», — ответила 25-летняя спортсменка.

Ранее Севастьянова поблагодарила Владимира Путина за закон о лишении свободы за клевету.