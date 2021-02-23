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Спортивные новости

Плющенко — о тяжелом детстве: собирали с мамой бутылки

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Двукратный олимпийский чемпион, ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко вспомнил о бедности в детстве.

По словам Плющенко, после переезда в Санкт-Петербург они с матерью жили в ужасных условиях (на одной из квартир — с крысами), и у родителей тогда не было возможности это исправить.

«Родители, кстати, чуть не продали в Волгограде все. Тогда можно было продать там квартиру, гараж и дачу и купить на эти деньги в Питере комнату в коммунальной квартире. Мне было 12 лет, но я сказал: «Ни в коем случае этого не делайте. Если у меня не получится, где мы будем жить и что будем делать? Так хоть в Волгоград вернемся». Тяжелое было время. Мы с мамой собирали бутылки. Она стеснялась этого очень, я говорил: «Мама, постой, я сейчас сам сбегаю». Шли на тренировку или с тренировки и собирали бутылки», — рассказал бывший спортсмен в интервью Tatler.

38-летний Плющенко с 2009 года женат на продюсере Яне Рудковской. Пара воспитывает двух детей.

Ранее сообщалось, что сын Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию.

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