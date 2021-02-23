33 сейва Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей голами отметились Андерс Ли, Мэтт Мартин и Жан-Габриэль Пажо. За «Сэйбрз» шайбы забрасывали Кертис Лазар и Сэм Райнхарт.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 33 броска из 35. Другой голкипер «Нью-Йорка» Илья Сорокин на лед не выходил.

Ранее сообщалось, что Павел Бучневич стал первой российской звездой недели в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 3:2

0:1 — Лазар (Йокихарью, Миттельштадт) – 17:15'

1:1 — Ли (Эберле, Пулок) – 23:56'

2:1 — Мартин (Грин, Сизикас) – 43:01'

2:2 — Райнхарт (Олофссон, Далин) – 45:48' (5x4)

3:2 — Пажо (Вальстрём, Ледди) – 55:08' (5x4)