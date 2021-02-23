«Тампа» одержала победу над «Каролиной», Сергачев сделал передачу

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Кубок России
ХимкиКрылья Советов
0:4
закончен
Италия / Серия А
ЮвентусКротоне
3:0
закончен
Англия / Премьер-лига
Брайтон энд Хоув АльбионКристал Пэлас
1:2
закончен
Украина / Премьер-лига
Олимпик ДДнепр-1
0:2
закончен
Испания / Примера
ОсасунаСевилья
0:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
Куньлунь Ред СтарСКА
3:4
закончен
ЙокеритВитязь
5:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Флорида ПантерзДаллас Старз
3:1
закончен
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
2:4
закончен
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
3:2
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
0:3
закончен
Сент-Луис БлюзЛос-Анджелес Кингз
0:3
закончен
Аризона КойотсАнахайм Дакс
3:3
перерыв
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
0:3
3 период
Сан-Хосе ШарксМиннесота Уайлд
1:2
перерыв
Англия / Премьер-лига
Лидс ЮнайтедСаутгемптон
21:00
Лига чемпионов
Лацио Бавария
23:00
Атлетико М Челси
23:00
КХЛ / регулярный чемпионат
ЛокомотивТорпедо
13:00
Ак БарсБарыс
14:30
ТракторСибирь
15:00
НефтехимикМеталлург Мг
17:00
СеверстальЦСКА
17:00
Динамо МАвтомобилист
17:00
СпартакХК Сочи
17:00
ЙокеритВитязь
19:30
Динамо МнАмур
19:30
Динамо РСалават Юлаев
20:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
03:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
03:00
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
03:00
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
03:00
Детройт Ред УингзНэшвилл Предаторз
03:30
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
06:00
Лига чемпионов
Боруссия М Манчестер Сити
23:00
Аталанта Реал Мадрид
23:00
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур Вольфсберг
20:00
Франция / Лига 1
НимЛорьян
21:00
Испания / Примера
БарселонаЭльче
21:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
01:00
Флорида ПантерзДаллас Старз
01:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
03:00
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
05:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
05:00
Сент-Луис БлюзЛос-Анджелес Кингз
05:30
Развернуть

Спортивные новости

«Тампа» одержала победу над «Каролиной», Сергачев сделал передачу

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

«Тампа-Бэй Лайтнинг» взял верх над »Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла в Роли и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметился результативной передачей, вратарь Андрей Василевский отразил 34 броска из 36, а форвард Александр Волков завершил матч с показателем полезности 0.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников ушел со льда без набранных очков.

Ранее сообщалось, что 33 сейва Семена Варламова помогли «Нью-Йорк Айлендерс» обыграть «Баффало Сэйбрз».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 2:4
1:0 — Фаст (Нечас, Бин) – 13:27'
1:1 — Стэмкос (Хедман, Палат) – 22:26' (5x4)   
1:2 — Хедман (Сергачев, Стэмкос) – 27:12'
2:2 — Фаст (Песке, Хэмилтон) – 39:15' (5x4)   
2:3 — Палат (Рутта, Пойнт) – 48:04'
2:4 — Киллорн (Чернак) – 59:20' (en)

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.