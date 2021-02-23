«Тампа» одержала победу над «Каролиной», Сергачев сделал передачу

«Тампа-Бэй Лайтнинг» взял верх над »Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла в Роли и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметился результативной передачей, вратарь Андрей Василевский отразил 34 броска из 36, а форвард Александр Волков завершил матч с показателем полезности 0.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников ушел со льда без набранных очков.

Ранее сообщалось, что 33 сейва Семена Варламова помогли «Нью-Йорк Айлендерс» обыграть «Баффало Сэйбрз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 2:4

1:0 — Фаст (Нечас, Бин) – 13:27'

1:1 — Стэмкос (Хедман, Палат) – 22:26' (5x4)

1:2 — Хедман (Сергачев, Стэмкос) – 27:12'

2:2 — Фаст (Песке, Хэмилтон) – 39:15' (5x4)

2:3 — Палат (Рутта, Пойнт) – 48:04'

2:4 — Киллорн (Чернак) – 59:20' (en)