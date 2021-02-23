49 сейвов Худобина не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Флоридой»

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Кубок России
ХимкиКрылья Советов
0:4
закончен
Италия / Серия А
ЮвентусКротоне
3:0
закончен
Англия / Премьер-лига
Брайтон энд Хоув АльбионКристал Пэлас
1:2
закончен
Украина / Премьер-лига
Олимпик ДДнепр-1
0:2
закончен
Испания / Примера
ОсасунаСевилья
0:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
Куньлунь Ред СтарСКА
3:4
закончен
ЙокеритВитязь
5:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Флорида ПантерзДаллас Старз
3:1
закончен
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
2:4
закончен
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
3:2
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
0:3
закончен
Сент-Луис БлюзЛос-Анджелес Кингз
0:3
закончен
Аризона КойотсАнахайм Дакс
3:3
перерыв
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
0:3
3 период
Сан-Хосе ШарксМиннесота Уайлд
1:2
перерыв
Англия / Премьер-лига
Лидс ЮнайтедСаутгемптон
21:00
Лига чемпионов
Лацио Бавария
23:00
Атлетико М Челси
23:00
КХЛ / регулярный чемпионат
ЛокомотивТорпедо
13:00
Ак БарсБарыс
14:30
ТракторСибирь
15:00
НефтехимикМеталлург Мг
17:00
СеверстальЦСКА
17:00
Динамо МАвтомобилист
17:00
СпартакХК Сочи
17:00
ЙокеритВитязь
19:30
Динамо МнАмур
19:30
Динамо РСалават Юлаев
20:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
03:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
03:00
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
03:00
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
03:00
Детройт Ред УингзНэшвилл Предаторз
03:30
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
06:00
Лига чемпионов
Боруссия М Манчестер Сити
23:00
Аталанта Реал Мадрид
23:00
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур Вольфсберг
20:00
Франция / Лига 1
НимЛорьян
21:00
Испания / Примера
БарселонаЭльче
21:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
01:00
Флорида ПантерзДаллас Старз
01:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
03:00
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
05:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
05:00
Сент-Луис БлюзЛос-Анджелес Кингз
05:30
Развернуть

Спортивные новости

49 сейвов Худобина не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Флоридой»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

«Флорида Пантерз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая на домашнем льду «Пантерз», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Российский голкипер «Старз» Антон Худобин сделал 49 сейвов, его одноклубник Денис Гурьянов результативными действиями не отметился. Это поражение стало для «Далласа» шестым подряд.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский всю игру провел на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что Михаил Сергачев сделал результативную передачу в матче «Каролина Харрикейн» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Даллас Старз» (Даллас) — 3:1
0:1 Комо (Робертсон) – 04:29'
1:1 Экблад (Уигар, Юбердо) – 28:41'
2:1 Яндл – 38:18'
3:1 Барков – 59:32' (en)

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.