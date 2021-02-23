49 сейвов Худобина не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Флоридой»

«Флорида Пантерз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая на домашнем льду «Пантерз», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Российский голкипер «Старз» Антон Худобин сделал 49 сейвов, его одноклубник Денис Гурьянов результативными действиями не отметился. Это поражение стало для «Далласа» шестым подряд.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский всю игру провел на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что Михаил Сергачев сделал результативную передачу в матче «Каролина Харрикейн» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Даллас Старз» (Даллас) — 3:1

0:1 Комо (Робертсон) – 04:29'

1:1 Экблад (Уигар, Юбердо) – 28:41'

2:1 Яндл – 38:18'

3:1 Барков – 59:32' (en)