«Барселона» и «Реал» поборются за Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро по окончании текущего сезона может сменить клубную прописку.

По информации El Chiringuito, представители 32-летнего аргентинца уже провели предварительные переговоры с «Барселоной», мадридским «Реалом», а также с «Ювентусом» и «Интером».

У Агуэро предстоящим летом истекает контракт с «горожанами», в связи с чем он имеет право договариваться с другими клубами уже сейчас.

В нынешнем сезоне Агуэро появился на поле лишь в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.

Ранее сообщалось, что в услугах Агуэро заинтересован «Пари Сен-Жермен».