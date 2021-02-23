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Спортивные новости

Кокляев признался, что ушел в «жутчайший запой» после боя с Емельяненко

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Российский стронгмен Михаил Кокляев признался, что столкнулся с алкогольной зависимостью полтора года назад.

Это произошло с 42-летним тяжелоатлетом после боя по правилам бокса с Александром Емельяненко. Тот поединок завершилось победой Емельяненко нокаутом.

«Честно: ушел в жутчайший запой, около двух недель. Мне сказали отдохнуть пару месяцев, в зале вообще не появляться. Тогда душе захотелось праздника. Застолья, в трапезной при монастыре прям пару дней, бывало у продуктового магазина. Не успел выйти, бутылку водки открыл, выпил, закрыл, в карман убрал и добежал до автослесарки, где знакомые мою машину делают. «Пацаны! Миха! А у меня каникулы, давайте!» И понеслась: Питер, Пермь, Таганрог, Ростов, везде ездил в таком состояньице», — рассказал Кокляев в интервью YouTube-каналу «Руки выше».

Ранее Кокляев победил бойца ММА Артема Тарасова на турнире в Москве.

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