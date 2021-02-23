Василевский признан третьей звездой матча против «Каролины»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» взяла верх над »Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си Центр» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский был признан третьей звездой матча, сообщает пресс-служба лиги.

26-летний вратарь, одержавшего десятую победу в нынешнем сезоне, отразил 34 броска по своим воротам.

Ранее сообщалось, что во время матча между «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесота Уайлд» произошла драка.