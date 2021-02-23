Хабиб выложил философский пост в Instagram

Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выложил философский пост в Instagram.

«Думал накидать тут всякой речи, но потом решил все-таки не делать этого. На связи», — написал Нурмагомедов.

Напомним, что после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года 32-летний дагестанский боец объявил о завершении профессиональной карьеры.

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