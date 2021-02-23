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Спортивные новости

Влашич не считает ЦСКА фаворитом в борьбе за чемпионство в РПЛ

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Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич не считает столичный ЦСКА фаворитом в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает Sportske novosti.

22-летний игрок заявил, что его команда способна посостязаться с петербургским «Зенитом» за первенство в турнирной таблице, однако заметил, что подопечные Сергея Семака подходят к возобновлению сезона в статусе лидера.

Также Влашич отметил важность первой игры РПЛ 2021 года против «Локомотива», которая состоится в субботу, 27 февраля.

Ранее обозреватель издания «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер предположил причину возможного ухода полузащитника Романа Еременко из «Ростова».

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