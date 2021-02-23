Губерниев обвинил биатлониста Логинова в пустой трате времени

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обвинил биатлониста Александра Логинова в пустой трате времени. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его мнению, спортсмен должен тратить больше времени на общение с прессой, чтобы иметь возможность реализовать себя по окончании профессиональной карьеры.

В качестве образца работы со СМИ Губерниев привел лыжника Александра Большунова, который имеет спонсорские контракты и внимание со стороны людей, представляющих большие структуры.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий подвела итоги чемпионата мира по биатлону.