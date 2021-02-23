Депутат Лебедев объяснил выпад Назарова в адрес Панарина алкогольным угаром

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Игорь Лебедев встал на защиту форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, которого экс-наставник СКА Андрей Назаров обвинил в избиении девушки.

По его мнению, рассказ Назарова является бабкиной сплетней.

«Какой-то полутренер, какой-то получеловек что-то вспомнил о Панарине. Что Назаров тогда молчал? Давайте напишем, что Панарин в антипутинских выступлениях участвовал.

И новость — бред, и история десятилетней давности — бред. Уголовного дела нет. Состава преступления нет. Этой девушки нет.

Назаров этот либо проснулся с алкоголя, либо перебрал и решил что-то вспомнить», — сказал Лебедев в интервью «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что для фанатов в Северной Америке скандал с Артемием Панариным стал шоком.