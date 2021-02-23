Депутат Лебедев объяснил выпад Назарова в адрес Панарина алкогольным угаром

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Кубок России
ХимкиКрылья Советов
0:4
закончен
Италия / Серия А
ЮвентусКротоне
3:0
закончен
Англия / Премьер-лига
Брайтон энд Хоув АльбионКристал Пэлас
1:2
закончен
Украина / Премьер-лига
Олимпик ДДнепр-1
0:2
закончен
Испания / Примера
ОсасунаСевилья
0:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
Куньлунь Ред СтарСКА
3:4
закончен
ЙокеритВитязь
5:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Флорида ПантерзДаллас Старз
3:1
закончен
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
2:4
закончен
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
3:2
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
0:3
закончен
Сент-Луис БлюзЛос-Анджелес Кингз
0:3
закончен
Аризона КойотсАнахайм Дакс
4:3
закончен
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
0:3
закончен
Сан-Хосе ШарксМиннесота Уайлд
2:6
закончен
Англия / Премьер-лига
Лидс ЮнайтедСаутгемптон
21:00
Лига чемпионов
Лацио Бавария
23:00
Атлетико М Челси
23:00
КХЛ / регулярный чемпионат
ЛокомотивТорпедо
13:00
Ак БарсБарыс
14:30
ТракторСибирь
15:00
НефтехимикМеталлург Мг
17:00
СеверстальЦСКА
17:00
Динамо МАвтомобилист
17:00
СпартакХК Сочи
17:00
ЙокеритВитязь
19:30
Динамо МнАмур
19:30
Динамо РСалават Юлаев
20:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
03:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
03:00
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
03:00
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
03:00
Детройт Ред УингзНэшвилл Предаторз
03:30
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
06:00
Лига чемпионов
Боруссия М Манчестер Сити
23:00
Аталанта Реал Мадрид
23:00
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур Вольфсберг
20:00
Франция / Лига 1
НимЛорьян
21:00
Испания / Примера
БарселонаЭльче
21:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
01:00
Флорида ПантерзДаллас Старз
01:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
03:00
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
05:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
05:00
Сент-Луис БлюзЛос-Анджелес Кингз
05:30
Развернуть

Спортивные новости

Депутат Лебедев объяснил выпад Назарова в адрес Панарина алкогольным угаром

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Игорь Лебедев встал на защиту форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, которого экс-наставник СКА Андрей Назаров обвинил в избиении девушки.

По его мнению, рассказ Назарова является бабкиной сплетней.

«Какой-то полутренер, какой-то получеловек что-то вспомнил о Панарине. Что Назаров тогда молчал? Давайте напишем, что Панарин в антипутинских выступлениях участвовал.

И новость — бред, и история десятилетней давности — бред. Уголовного дела нет. Состава преступления нет. Этой девушки нет.

Назаров этот либо проснулся с алкоголя, либо перебрал и решил что-то вспомнить», — сказал Лебедев в интервью «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что для фанатов в Северной Америке скандал с Артемием Панариным стал шоком.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.