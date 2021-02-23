В Госдуме призвали наказать Назарова за распространение слухов о Панарине

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Дмитрий Свищев встал на защиту форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, которого экс-наставник СКА Андрей Назаров обвинил в избиении девушки.

По его мнению, если данный инцидент действительно имел место быть, то Назаров должен был написать заявление в полицию.

«Интересно, почему Назаров рассказал об этой ситуации только сейчас? Если он распространяет слухи про Панарина, то должен понести за это соответствующее наказание», — сказал Свищев в интервью «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что для фанатов в Северной Америке скандал с Артемием Панариным стал шоком.