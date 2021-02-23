Судья Карасев выступит на рок-фестивале с группой Catharsis

Судья Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Карасев выступит на рок-фестивале с группой Catharsis. Соответствующий пост арбитр опубликовал в своем Instagram.

«Сегодня, в настоящий мужской праздник 23 февраля, я впервые в жизни поднимусь на сцену! Огромное металлическое «спасибо» друзьям из Catharsis за поддержку и осуществление мечты! С праздником!

Metal will never dies!» — написал рефери.

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