Валуев прокомментировал скандал с обвинением Панарина в избиении девушки

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Николай Валуев прокомментировал скандал с обвинением нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении девушки.

Скандал вокруг хоккеиста разгорелся после интервью бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова. Согласно словам специалиста, 11 декабря после того, как «Витязь» проиграл рижскому «Динамо», Панарин отправился в бар отеля, где избил 18-летнюю девушку. На место инцидента приехала полиция, был составлен протокол. Хоккеист мог получить реальный срок, но, по словам Назарова, за игрока заступились «авторитетные жители Риги», также сообщалось, что речь шла о взятке.

«Таких историй полным-полно, и все знают, чем они закончились. Кто конкретно может стать свидетелем истории десятилетней давности? Спустя долгое время что-то всплывает, а доказать уже некому.

Я там не был, не присутствовал, ничего не видел и не слышал», — сказал Валуев в интервью Sport24.

Ранее сообщалось, что депутат Игорь Лебедев встал на защиту Артемия Панарина.