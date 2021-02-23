«Химки» намерены сохранить Глушакова и Мирзова

«Химки» намерены сохранить в команде полузащитника Дениса Глушакова и форварда Резиуана Мирзова. Об этом сообщает «СЭ».

По словам министра спорта Московской области Романа Терюшкова, клуб в настоящее время ведет переговоры о продолжении сотрудничества с футболистами.

Напомним, что перед возобновлением Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Игоря Черевченко занимают 11-ю строчку в турнирной таблице.

Ранее «Ростов» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Романом Еременко.