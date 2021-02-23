Вяльбе рассказала о настрое Большунова на чемпионат мира

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о настрое Александра Большунова перед стартом чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.

«Большунов хочет бежать на всех гонках чемпионата. С чем-то я не согласна. Посмотрим после первых двух стартов, тогда и примем решение. Из-за простуды ему пришлось раньше уезжать со сбора в Италии и приехать сюда», — заявила Вяльбе в интервью проекту «На лыжи» в Instagram.

Функционер выразила надежду на то, что простуда не скажется на состоянии спортсмена.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе пройдет с 24 февраля по 7 марта.

Ранее сообщалось, что Большунов продолжает подготовку к чемпионату мира, несмотря на болезнь.