Старт спринтерских лыжных гонок на ЧМ перенесен

Рейс-директор Международной лыжной федерации Пьер Миньере подтвердил, что спринтерская гонка на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе перенесена из-за теплой погоды.

«Каждая минута солнца очень сильно влияет на состояние снега. Мы видим, что до 11.30 лыжня держится неплохо», — цитирует Миньере Аftonbladet.

Старты, запланированные на 25 февраля, перенесены на утро. Квалификация начнется в 11.00 мск, основные заезды — в 13.30 мск.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе пройдет с 24 февраля по 7 марта.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Александр Большунов продолжает подготовку к чемпионату мира, несмотря на болезнь.