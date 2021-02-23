Реванш Минеев — Исмаилов может пройти на турнире памяти Нурмагомедова

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что реванш между российскими бойцами смешанного стиля (MMA) Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым может пройти на турнире памяти тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Это хорошая идея. Она вполне заслуживает обсуждения», — цитирует Гаджиева ТАСС.

Поединок между Исмаиловым и Минеевым должен состояться осенью 2021 года. AMC Fight Nights совместно с Eagle Fighting Championship (EFC) также осенью рассчитывает провести турнир памяти Нурмагомедова.

Первый поединок между Исмаиловым и Минеевым прошел в октябре 2018 года и завершился ничьей. 24 декабря на турнире AMC Fight Nights Global Winter Cup между бойцами произошла потасовка.

Ранее сообщалось, что Исмаилов написал расписку о проведении боя с Минеевым.