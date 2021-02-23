Американская биатлонистка высказалась о допинговом прошлом Логинова

Американская биатлонистка Клэр Иган поделилась мнением о допинговом прошлом россиянина Александра Логинова.

Спортсменка заявила, что хочет узнать причины употребления биатлонистом эритропоэтина.

«Об этом порой говорят спортсмены из других стран, но никогда — из России», — цитирует Иган «Спорт-Экспресс».

Представительница США отметила, что поздравила бы россиянина в случае победы, но другие спортсмены имеют право осуждать его.

«Александр обрек себя на это, когда сделал такой выбор. Теперь ему с этим жить», — считает Иган.

Российский биатлонист был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, в его пробе был обнаружен запрещенный препарат эритропоэтин. Спортсмен был отстранен в период с ноября 2014 по ноябрь 2016 года.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о допинговом прошлом Логинова.