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Спортивные новости

«Динамо» разгромило «Автомобилист» и продлило победную серию в КХЛ

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Московское «Динамо» одержало разгромную победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Иван Игумнов, Андрей Сергеев, Андрей Миронов, Дмитрий Яшкин, Владислав Ефремов и Иван Муранов.

Для «Динамо» эта победа стала пятой кряду в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что петербургский СКА победил пекинский «Куньлунь Ред Стар».

КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва, Россия) — «Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) — 6:0 (4:0, 2:0, 0:0)
1:0 — Игумнов (Ефремов, Брюквин) — 05:16
2:0 — Сергеев (Кагарлицкий) — 08:56 (5x4)   
3:0 — Миронов — 09:49 (5x4)   
4:0 — Яшкин (Шипачев, Кагарлицкий) — 19:04 (5x4)   
5:0 — Ефремов (Брюквин, Сергеев) — 21:33 
6:0 — Муранов (Круглов) — 21:51

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