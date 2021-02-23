«Динамо» разгромило «Автомобилист» и продлило победную серию в КХЛ

Московское «Динамо» одержало разгромную победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Иван Игумнов, Андрей Сергеев, Андрей Миронов, Дмитрий Яшкин, Владислав Ефремов и Иван Муранов.

Для «Динамо» эта победа стала пятой кряду в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что петербургский СКА победил пекинский «Куньлунь Ред Стар».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва, Россия) — «Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) — 6:0 (4:0, 2:0, 0:0)

1:0 — Игумнов (Ефремов, Брюквин) — 05:16

2:0 — Сергеев (Кагарлицкий) — 08:56 (5x4)

3:0 — Миронов — 09:49 (5x4)

4:0 — Яшкин (Шипачев, Кагарлицкий) — 19:04 (5x4)

5:0 — Ефремов (Брюквин, Сергеев) — 21:33

6:0 — Муранов (Круглов) — 21:51