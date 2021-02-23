Юрист рассказал о сроках давности в случае возбуждения дела против Панарина

Член правления детективного и юридического агентства Raum Group Сергей Мордань высказался о сроках давности в случае возбуждения уголовного дела против форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

Ранее экс-наставник подольского «Витязя» Андрей Назаров заявил, что в 2011 году Панарин в баре отеля в Риге несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Бывший тренер отметил, что игроку грозил тюремный срок, однако ему удалось избежать наказания.

«Учитывая тот факт, что событие (если оно происходило) имело место в 2011 году, нужно понять, какой степени телесные повреждения были нанесены девушке», — цитирует Морданя «Спорт-Экспресс».

Юрист отметил, что срок давности менее тяжких преступлений составляет пять лет, тяжких — десять лет, особо тяжких — 15 лет.

Мордань добавил, что нельзя точно сказать, можно ли возбудить дело, так как многие факты события остаются неизвестными. Юрист заявил, что конкретно в этом случае речь идет о сроке давности не менее пяти лет.

Ранее бывший хоккеист подольского «Витязя» Джон Мирасти высказался о скандале с участием Панарина.