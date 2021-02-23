УЕФА открыл дело в отношении «Црвены Звезды» из-за оскорблений Ибрагимовича

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении «Црвены Звезды» после инцидента, произошедшего во время матча 1/16 финала Лиги Европы против «Милана», сообщает AP.

Во время игры нападающего итальянского клуба Златана Ибрагимовича, который имеет боснийские корни, оскорбили на этнической почве. Отмечается, что фанат, находившийся в VIP-ложе, использовал выражение, которое многие годы использовалось сербскими националистами.

Отмечается, что УЕФА поручил своему представителю установить, был ли факт оскорблений.

Ранее сообщалось, что представители «Црвены Звезды» принесли Ибрагимовичу извинения и пообещали найти фаната и привлечь его к ответственности.