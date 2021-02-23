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Спортивные новости

Российского бойца исключили из рейтинга UFC после поражения

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник вылетел из рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе, сообщается на официальном сайте промоушена.

До турнира UFC Fight Night 185 россиянин занимал 13-ю строчку. После поражения от американца Криса Дакаса Олейника исключили из рейтинга.

В профессиональной карьере Олейник провел 75 поединков, в которых одержал 59 побед, потерпел одно поражение, а еще один бой завершил вничью.

Ранее сообщалось, что поединок Олейника и Дакаса завершился в первом раунде.

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