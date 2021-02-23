«Лацио» и «Бавария» объявили составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Римский «Лацио» и мюнхенская «Бавария» определились со стартовыми составами на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Стартовый состав «Лацио»: Рейна, Патрик, Ачерби, Музаккьо, Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Марушич, Иммобиле, Корреа.

Стартовый состав «Баварии»: Нойер, Алаба, Боатенг, Дэвис, Зюле, Мусиала, Киммих, Коман, Горецка, Зане, Левандовски.

Встреча между «Лацио» и «Баварией» пройдет в Риме. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23.00 мск.

Ранее сообщалось, что «Бавария» могла всем составом уйти на карантин из-за коронавируса.