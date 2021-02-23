Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Челси» на матч Лиги чемпионов

Мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси» определились со стартовыми составами на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Стартовый состав «Атлетико»: Облак, Льоренте, Савич, Фелипе, Эрмосо, Корреа, Коке, Сауль, Лемар, Фелиш, Суарес.

Стартовый состав «Челси»: Менди, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Вернер, Жиру, Хадсон-Одои.

Встреча между «Атлетико» и «Челси» пройдет на нейтральном поле в Бухаресте. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23.00 мск.

Ранее голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага высказался о своем будущем в клубе.