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Спортивные новости

«Лидс» разгромил «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии

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«Лидс Юнайтед» нанес поражение «Саутгемптону» в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в Лидсе, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Патрик Бэмфорд, Стюарт Даллас и Рафаэл.

После 25 туров «Лидс» набрал 35 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Саутгемптон» (30) располагается на 14-й строчке.

В следующем матче «Лидс» примет бирмингемскую «Астон Виллу», а «Саутгемптон» на выезде встретится с «Эвертоном».

Ранее сообщалось, что болельщики вернутся на стадионы АПЛ в мае.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
«Лидс Юнайтед» (Лидс) — «Саутгемптон» (Саутгемптон) — 3:0
Голы: 1:0 — Бэмфорд, 47; 2:0 — Даллас, 78; 3:0 — Рафаэл, 84.

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