Американский гольфист Тайгер Вудс попал в серьезную аварию в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал NBC.

По информации источника, спасателям пришлось вытаскивать спортсмена с помощью спецтехники. Вудс был в автомобиле один. После аварии он был госпитализирован.

Отмечается, что машине был нанесен серьезный урон.

Ранее сообщалось, что двукратного чемпиона «Формулы-1» и новичка «Альпин» Фернандо Алонсо сбила машина.