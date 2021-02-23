Основатель Amazon Безос планирует приобрести клуб НФЛ

Основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос планирует стать владельцем команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Вашингтон», сообщает Front Office Sports.

Согласно судебным документам, полученным изданием, адвокат Безоса провел переговоры с находящейся в Балтиморе спортивной инвестиционной банковской фирмой Moag & Co., которая пытается продать часть акций команды.

Команда, известная под названием «Вашингтон Редскинз», является трехкратным победителем Супербоула. Из-за обвинений в расизме клубу пришлось отказаться от названия «Редскинз» (англ. — «Краснокожие»).

Ранее сообщалось, что клуб сменил название на «Футбольную команду Вашингтона».