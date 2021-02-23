Тайгеру Вудсу проводят операцию на ноге после ДТП

Агент американского гольфиста Тайгера Вудса Марк Стейнберг заявил, что спортсмен получил множественные повреждения ноги после аварии, сообщает Associated Press.

Авария с участием Вудса произошла 23 февраля в городе Ранчо Палос Вердес, штат Калифорния. Гольфист был извлечен из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования и госпитализирован.

45-летний Вудсу является 15-кратным победителем турниров Большого шлема. Он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге.

Ранее сообщалось, что двукратного чемпиона «Формулы-1» и новичка «Альпин» Фернандо Алонсо сбила машина.